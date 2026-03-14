«История с Холандом была фарсом». Лапорта раскритиковал кандидата в президенты «Барселоны»

Нынешний президент «Барселоны» Жоан Лапорта критически высказался о Викторе Фонте, являющемся одним из кандидатов на пост руководителя каталонского клуба. Ранее Фонт заявлял, что сделает всё возможное для трансфера нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда в случае избрания президентом сине-гранатовых.

«Позорно, что кандидат на пост президента «Барселоны» выступает рупором правых сил и предвзят по отношению к «Реалу». Он играл нечестно. История с Холандом была фарсом. У него нет чувства стыда, и, кроме того, это обернулось против него», — приводит слова Лапорты AS.

В нынешнем сезоне Холанд принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 29 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2034 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

