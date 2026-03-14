«Ливерпуль» может купить двух игроков «Реала» за € 120 млн — TEAMtalk

«Ливерпуль» получил значительное преимущество в попытках подписать полузащитника мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга. Мерсисайдцам известно, что они могут приобрести французского футболиста за € 50 млн грядущим летом. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, английский клуб также проявляет интерес к центральному защитнику «сливочных» Дину Хёйсену. «Ливерпуль» готов заплатить € 70 млн за игрока, перешедшего минувшим летом в «Реал» из «Борнмута». Подчёркивается, что «Королевский клуб» «искушает» возможность продать Хёйсена в случае выгодного предложения.

В нынешнем сезоне Камавинга принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

