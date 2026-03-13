Ян Облак получил травму и не примет участия в матче «Атлетико» с «Хетафе»

Голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак получил травму и не сможет принять участия в матче 28-го тура испанской Ла Лиги, в котором его команде предстоит встретиться с «Хетафе».

«Симеоне не сможет рассчитывать на Яна Облака, который завершил пятничную тренировку с дискомфортом в боку, и, согласно результатам обследования, проведённого медицинскими службами, вратарь получил мышечное растяжение», — говорится в заявлении пресс-службы клуба на официальной странице в социальной сети Х.

После 27 матчей чемпионата Испании «Атлетико» набрал 54 очка и занимает третье место в турнирной таблице. «Хетафе» заработал 35 очков и располагается на девятой строчке.