«Тоттенхэм» активно ищет замену для Тудора, матч с «Ливерпулем» станет решающим — Орнштейн
«Тоттенхэм» активно работает над поиском замены для главного тренера Игора Тудора. Решение о будущем хорватского специалиста будет принято после матча 30-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем», который состоится 15 марта. Об этом сообщает журналист The Athletic Давид Орнштейн на своей странице в социальной сети X.
Англия — Премьер-лига . 30-й тур
15 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур
По информации источника, на текущий момент неясно, назначат ли «шпоры» вновь временного тренера или предложат новому специалисту длительный контракт, но рассматриваются оба варианта.
Тудор занимает должность главного тренера «Тоттенхэма» с 14 февраля. Его трудовое соглашение со «шпорами» рассчитано до конца нынешнего сезона.
