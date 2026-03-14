Бубнов назвал, в чём состоит преимущество «Балтики» в грядущем матче с ЦСКА

Бывший защитник московских «Спартака» и «Динамо» Александр Бубнов поделился мнением, в чём «Балтика» обладает преимуществом перед ЦСКА, в преддверии их очного матча в 21-м туре Мир РПЛ (14 марта).

«Кость (обращается к комментатору Константину Геничу. — Прим. «Чемпионата»), а ты можешь себе на секунду представить, что сейчас «Балтика» прибьёт их [ЦСКА]. А потом они [ЦСКА] к «Краснодару» поедут на Кубок. И «Краснодар» их прибьёт. И чего тогда? У них тяжёлая ситуация вообще. И психологически тоже очень тяжёлая ситуация. Поэтому в этом смысле у «Балтики» сейчас преимущество есть. Плюс своё поле», — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

ЦСКА проведёт ответный матч с «Краснодаром» на стадии полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России 17 марта. В первой игре красно-синие победили «быков» со счётом 3:1.

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: