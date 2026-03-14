ФИФА планирует изменения в клубном ЧМ, которые столкнутся с блокировкой УЕФА — The Times

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино хочет увеличить число участников клубного чемпионата мира, а также частоту проведения турнира, сообщает The Times.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заблокирует любую попытку Инфантино расширить клубный чемпионат мира – как за счёт увеличения числа команд, так и за счёт проведения соревнования раз в два года. В УЕФА выражают недовольство возможным увеличением числа команд из Европы.

В прошлогоднем в турнире участвовали 12 европейских клубов, а победителем клубного чемпионата мира стал «Челси», обыгравший в финальном матче «ПСЖ» со счётом 3:0.