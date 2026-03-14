«Марсель» минимально обыграл «Осер» благодаря голу Гуири

Завершился матч 26-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором встречались «Марсель» и «Осер». Игра прошла на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Марк Болланжье. Победу в матче со счётом 1:0 праздновала команда хозяев поля.

Единственный гол во встрече забил Амин Гуири. Нападающий «Марселя» появился на поле во втором тайме на 62-й минуте, а через 17 минут форвард вывел свою команду вперёд.

После 26 матчей французского чемпионата «Марсель» набрал 49 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Осер» располагается на 16-й строчке, у команды в активе 19 очков.