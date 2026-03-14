Олимпик Марсель — Осер. Прямая трансляция
22:45 Мск
Марсель — Осер, результат матча 13 марта 2026, счет 1:0, 26-й тур Лиги 1 2025/2026

«Марсель» минимально обыграл «Осер» благодаря голу Гуири
Комментарии

Завершился матч 26-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором встречались «Марсель» и «Осер». Игра прошла на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Марк Болланжье. Победу в матче со счётом 1:0 праздновала команда хозяев поля.

Франция — Лига 1 . 26-й тур
13 марта 2026, пятница. 22:45 МСК
Марсель
Окончен
1 : 0
Осер
1:0 Гуири – 79'    

Единственный гол во встрече забил Амин Гуири. Нападающий «Марселя» появился на поле во втором тайме на 62-й минуте, а через 17 минут форвард вывел свою команду вперёд.

После 26 матчей французского чемпионата «Марсель» набрал 49 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Осер» располагается на 16-й строчке, у команды в активе 19 очков.

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
Материалы по теме
Гринвуд может покинуть «Марсель» и перейти в клуб Саудовской Аравии — L'Equipe
