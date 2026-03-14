Возможный переход защитника Вушковича в «Барселону» обойдётся клубу в € 40 млн — Sport.es

«Барселоне» интересен центральный защитник «Гамбурга» Лука Вушкович, арендованный «Тоттенхэмом». Агентом 19-летнего футболиста является Пини Захави, у которого хорошие взаимоотношения с президентом сине-гранатовых Жоаном Лапортой. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, лондонский клуб намерен сохранить хорватского игрока. Сделка по его возможному переходу в «Барселону» из «Гамбурга» составит как минимум € 40 млн. Подчёркивается, что благодаря своим качествам Вушкович может успешно вписаться в игровую модель главного тренера «блауграны» Ханс-Дитера Флика.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение Вушковича с «Гамбургом» рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

