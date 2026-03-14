Алавес — Вильярреал, результат матча 13 марта 2026, счёт 1:1, 28-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Вильярреал» сыграл вничью с «Алавесом», забив на 90+8-й минуте, и вышел на третье место
Комментарии

Завершился матч 28-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Алавес» и «Вильярреал». Игра прошла на стадионе «Мендисорроса» (Витория, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Алехандро Кинтеро Гонсалес (Уэльва, Испания). Матч завершился вничью со счётом 1:1.

Испания — Примера . 28-й тур
13 марта 2026, пятница. 23:00 МСК
Алавес
Витория
Окончен
1 : 1
Вильярреал
Вильярреал
1:0 Марин – 40'     1:1 Пепе – 90+8'    

Первый мяч во встрече забил защитник «Вильярреала» Рафа Марин, который отметился автоголом на 40-й минуте. На 90+8-й минуте Николя Пепе сравнял счёт.

После 28 матчей испанского чемпионата «Вильярреал» набрал 55 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Алавес» располагается на 16-й строчке, у команды в активе 28 очков.

В следующем туре «Вильярреал» в домашнем матче сыграет с «Реалом Сосьедад» 20 марта, а «Алавес» на выезде встретится с «Сельтой» 22 марта.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Реал» готов подписать по два игрока в каждую линию будущим летом — Cadena Ser
