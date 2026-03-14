«Вильярреал» сыграл вничью с «Алавесом», забив на 90+8-й минуте, и вышел на третье место

Завершился матч 28-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Алавес» и «Вильярреал». Игра прошла на стадионе «Мендисорроса» (Витория, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Алехандро Кинтеро Гонсалес (Уэльва, Испания). Матч завершился вничью со счётом 1:1.

Первый мяч во встрече забил защитник «Вильярреала» Рафа Марин, который отметился автоголом на 40-й минуте. На 90+8-й минуте Николя Пепе сравнял счёт.

После 28 матчей испанского чемпионата «Вильярреал» набрал 55 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Алавес» располагается на 16-й строчке, у команды в активе 28 очков.

В следующем туре «Вильярреал» в домашнем матче сыграет с «Реалом Сосьедад» 20 марта, а «Алавес» на выезде встретится с «Сельтой» 22 марта.