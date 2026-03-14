Григорян объяснил, почему «Балтика» будет сложным соперником для ЦСКА
Поделиться
Российский тренер Александр Григорян поделился мнением, почему «Балтика» будет сложным соперником для ЦСКА, в преддверии их очного матча в рамках 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, который состоится 14 марта.
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Думаю, что для ЦСКА матч будет очень сложным. В борьбе за результат можно оценивать возможности этих команд как равные. Столкнутся две совершенно разные идеологии и стилистики, тем и интереснее будет этот матч», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».
После 20 встреч РПЛ армейцы и калининградцы находятся рядом в турнирной таблице. Оба клуба набрали по 36 очков, красно-синие располагаются на четвёртой строчке, балтийцы — пятые.
Комментарии
- 14 марта 2026
-
02:01
-
01:54
-
01:48
-
01:40
-
01:29
-
01:26
-
01:20
-
00:59
-
00:45
-
00:40
-
00:25
-
00:17
-
00:11
-
00:07
-
00:00
- 13 марта 2026
-
23:54
-
23:37
-
23:35
-
23:34
-
23:32
-
23:20
-
23:06
-
23:05
-
22:54
-
22:37
-
22:36
-
22:35
-
22:30
-
22:27
-
22:23
-
22:12
-
22:04
-
22:00
-
21:52
-
21:47