Григорян объяснил, почему «Балтика» будет сложным соперником для ЦСКА

Российский тренер Александр Григорян поделился мнением, почему «Балтика» будет сложным соперником для ЦСКА, в преддверии их очного матча в рамках 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, который состоится 14 марта.

«Думаю, что для ЦСКА матч будет очень сложным. В борьбе за результат можно оценивать возможности этих команд как равные. Столкнутся две совершенно разные идеологии и стилистики, тем и интереснее будет этот матч», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

После 20 встреч РПЛ армейцы и калининградцы находятся рядом в турнирной таблице. Оба клуба набрали по 36 очков, красно-синие располагаются на четвёртой строчке, балтийцы — пятые.