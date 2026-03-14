«Это симуляция». Шалимов об эпизоде с отменой пенальти в матче «Динамо» Мх с «Оренбургом»

Российский тренер Игорь Шалимов высказался о действиях полузащитника махачкалинского «Динамо» Мохаммада Хоссейннежада (Джавада) в моменте с отменённым пенальти в матче 21‑го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом».

«На мой взгляд, это симуляция, там фола не было. За такое нужно жёлтые карточки давать, потому что затягивается время. Он своей симуляцией сбивает судью, вводит его в заблуждение, в итоге тратится много времени», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, на 80‑й минуте встречи главным арбитр Артём Чистяков назначил 11-метровый удар за нарушение игрока «Оренбурга» Алексиса Кантеро на иранском полузащитнике махачкалинцев, однако после просмотра VAR судья отменил своё решение, усмотрев нарушение правил со стороны игрока динамовцев.