Райан Шерки: хочу, чтобы мячу нравились мои касания

Нападающий «Манчестер Сити» Райан Шерки поделился необычным взглядом на его взаимоотношения с мячом.

«Я не могу причинять мячу боль. Бывают моменты — возможно, вы их не замечаете, — но я чувствую по некоторым касаниям, что ему это не нравится. Однако я хочу, чтобы мячу нравились мои касания. Это как с моим котом. Кот не подойдёт к тебе, если ты ему не нравишься, если ему не нравится, как ты его гладишь. С мячом то же самое. Когда он у меня в ногах, я хочу, чтобы люди говорили: «Как он это сделал? Как он это увидел?» И всё. Это просто», – сказал Шерки в интервью France Football.

Шерки провёл за «горожан» в текущем сезоне 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и 10 результативными передачами.