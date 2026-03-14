Семшов назвал фаворита в матче «Зенит» — «Спартак»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов поделился мыслями о фаворите противостояния в рамках матча 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, где сойдутся санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Встреча состоится 14 марта в 16:00 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
«Фаворит матча — «Зенит». Петербуржцы хороши в матчах с сильными соперниками. В том числе в дерби двух столиц, как это называется. Также зенитовцам победа нужнее, потому что они прямо сейчас сражаются за золото», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

После 20 встреч чемпионата России «Зенит» набрал 42 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Спартак» заработал 35 очков и располагается на шестой строчке.

