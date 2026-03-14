Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Думаю, что он сам разочарован этим». Каррагер — о результатах Гвардиолы с «МС» в ЛЧ

Комментарии

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер усомнился в эффективности работы главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы в Лиге чемпионов.

«Мы не знаем наверняка, но этот сезон может быть для Пепа последним в «Манчестер Сити». Вероятно, будет сложно перевернуть ход противостояния с «Реалом». Сколько лет он в команде? Девять или 10? За это время – одна победа в Лиге чемпионов. Думаю, что он сам разочарован этим.

У «Манчестер Сити» были по-настоящему тяжёлые поражения в ЛЧ – от команд, которым они не должны проигрывать. Даже от «Лиона», скажем. Или от «Челси» в финале – от хорошей команды, но не настолько, насколько хорош «Сити». А сейчас – от не самого сильного «Реала», – сказал Каррагер в эфире CBS Sports.

Ответный матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоится 17 марта. Эта игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

Материалы по теме
Райан Шерки: хочу, чтобы мячу нравились мои касания
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android