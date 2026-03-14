Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Мор назвал причины поражений ЦСКА после рестарта РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор объяснил два поражения ЦСКА в РПЛ подряд после возвращения от зимней паузы.

«ЦСКА больше, чем кому‑либо иному в РПЛ, нужны хорошие футбольные поля. У них быстрые лёгкие игроки, техничный футбол. На весенних полях им тяжело. Кроме того, весной очень большую роль играет физическая мощь, а по габаритам армейцы едва ли хоть кого‑то превосходят. Я думаю, что ЦСКА находится в хорошей форме, несмотря на поражения. В нормальную погоду на хороших полях футбольные качества армейцев выйдут на первый план», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

После 20 встреч РПЛ армейцы находятся четвёртой строчке в турнирной таблице, набрав 36 очков. В матче грядущего 21-го тура красно-синие сыграют в гостях с «Балтикой», которая располагается на пятой строчке чемпионата России. Игра пройдёт сегодня, 14 марта.

Материалы по теме
Григорян объяснил, почему «Балтика» будет сложным соперником для ЦСКА
