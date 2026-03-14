«Может закончиться плачевно». Семшов назвал проблему «Спартака» перед игрой с «Зенитом»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов поделился мнением о главной проблеме московского «Спартака» перед противостоянием в рамках матча 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоится сегодня, 14 марта, в 16:00 мск.

«Спартак» одержал две победы, но в обороне у команды видны проблемы. Думаю, что москвичи сыграют вторым номером. Игра на встречных курсах может плачевно закончиться. Это, конечно, не значит, что спартаковцы будут без мяча всю игру. У них есть футболисты, способные завершить атаку», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

После 20 встреч чемпионата России «Зенит» набрал 42 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Спартак» заработал 35 очков и располагается на шестой строчке.