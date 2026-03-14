«Это не первый раз, когда мне больно». Гвардиола — о поражении от «Реала» в ЛЧ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о своих переживаниях после поражения в матче с мадридским «Реалом» (0:3) в Лиге чемпионов.

«Это не первый раз, когда мне больно. Я много раз проигрывал в Лиге чемпионов на всех стадиях — много, много, много раз — и был раскритикован за решения и за то, что случилось.

Так что это не первый раз, но в то же время я всё ещё здесь, на этой позиции. И до последнего дня я буду занимать эту позицию и могу аргументировать свои решения по выбору состава. Я не смогу вас переубедить, потому что мы проиграли, аргументы останутся теми же, что и раньше», — приводит слова Гвардиолы ESPN.

Ответный матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоится 17 марта. Эта игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.