«Если потеряем очки, то всё будет кончено». Гвардиола — о матче с «Вест Хэмом» в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о предстоящем матче с «Вест Хэмом» в рамках 30-го тура АПЛ.

«Сейчас на очереди «Вест Хэм». Премьер-лига — самый сложный титул. Мы всё ещё в борьбе, понимая, что, если потеряем очки, всё будет кончено. Я всегда говорил, что, когда мы подходим к последним 10 играм, каждая команда борется за что-то — за выживание, за Лигу Европы, за Лигу конференций, за Лигу чемпионов, за чемпионство. Это нормально, каждая игра.Сейчас второго шанса не будет», — приводит слова Гвардиолы ESPN.

«Манчестер Сити» встретится с «Вест Хэмом» в матче 30-го тура чемпионата Англии в субботу, 14 марта. Игра пройдёт на стадионе «Лондон». После 29 туров АПЛ «горожане» набрали 60 очков и занимают второе место, отставая от лидирующего «Арсенала» на семь очков, однако у них есть игра в запасе.