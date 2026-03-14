Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Если потеряем очки, то всё будет кончено». Гвардиола — о матче с «Вест Хэмом» в АПЛ

«Если потеряем очки, то всё будет кончено». Гвардиола — о матче с «Вест Хэмом» в АПЛ
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о предстоящем матче с «Вест Хэмом» в рамках 30-го тура АПЛ.

Англия — Премьер-лига . 30-й тур
14 марта 2026, суббота. 23:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сейчас на очереди «Вест Хэм». Премьер-лига — самый сложный титул. Мы всё ещё в борьбе, понимая, что, если потеряем очки, всё будет кончено. Я всегда говорил, что, когда мы подходим к последним 10 играм, каждая команда борется за что-то — за выживание, за Лигу Европы, за Лигу конференций, за Лигу чемпионов, за чемпионство. Это нормально, каждая игра.Сейчас второго шанса не будет», — приводит слова Гвардиолы ESPN.

«Манчестер Сити» встретится с «Вест Хэмом» в матче 30-го тура чемпионата Англии в субботу, 14 марта. Игра пройдёт на стадионе «Лондон». После 29 туров АПЛ «горожане» набрали 60 очков и занимают второе место, отставая от лидирующего «Арсенала» на семь очков, однако у них есть игра в запасе.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android