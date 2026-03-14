Александр Мостовой рассказал, как решить проблему судейских ошибок в РПЛ

Александр Мостовой рассказал, как решить проблему судейских ошибок в РПЛ
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мыслями, как решить проблему судейских ошибок в матчах Российской Премьер-Лиги.

«Проблема заключается в том, что судьи никогда не виноваты, они всегда найдут оправдание. Сколько лет я живу, столько лет я это вижу. Игроков наказывают, команды наказывают, значит, надо и их наказывать. Чтобы было неповадно и они учились на ошибках», — приводит слова Мостового «РИА Новости Спорт».

Ранее Мостовой не согласился с разбором судейских ошибок в матчах 20-го тура РПЛ от руководителя департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорада Мажича, который оправдал ряд действий арбитров.

Комментарии
