Диего Симеоне отреагировал на слухи об уходе из «Атлетико» ключевых футболистов

Перед матчем с «Хетафе» в рамках 28-го тура Ла Лиги, главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался по поводу слухов об уходе из клуба ключевых футболистов.

«В матче с «Брюгге» мы выиграли, и всё свелось к сейву Облака; в игре с «Барселоной» мы победили 4:0, и всё объясняли уходом Гризманна; в матче с «Тоттенхэмом» мы выиграли 5:2, и всё сводили к Хулиану Альваресу.

Я говорю нашим людям, что у нас всё в порядке. Я сказал, что мы будем бороться, и мы будем бороться», — приводит слова Симеоне ESPN.

После 27 матчей чемпионата Испании «Атлетико» набрал 54 очка и занимает третье место в турнирной таблице.

