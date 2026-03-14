Тренер «Тоттенхэма» Тудор: мы — команда, всё зависит от нас, всё остальное — чушь

Главный тренер «Тоттенхэма» Игор Тудор высказался о ситуации в клубе.

«В последнее время я слышал много разговоров о клубе, о проблемах, о том, что никто ничего не может сделать, — всё как в жанре жертвы. Я сказал игрокам: «Мы — команда, всё зависит от нас, всё остальное — чушь, извините за это слово, но всё зависит от нас».

Я всегда говорю игрокам: «Не будьте жертвой, не думайте, что дело не во мне». Это может быть большей проблемой, чем все эти разговоры о «Тоттенхэме» и клубе. Знаете, какая-то магия вокруг клуба, плохая чёрная магия и прочая чушь. Это послание, которое я хочу отправить всем, кто связан с этим клубом», — приводит слова Тудора Sky Sports.

Под руководством Тудора «Тоттенхэм» проиграл все четыре матча, разгромно уступив в дерби «Арсеналу» (1:4) и мадридскому «Атлетико» (2:5) в 1/8 финала Лиги чемпионов, и с менее крупным счётом оступившись в играх с «Кристал Пэлас» (1:3) и «Фулхэмом» (1:2).