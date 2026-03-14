Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тудор: люди всегда хотят новой надежды, что всё изменится, но реальность совсем другая

Комментарии

Главный тренер «Тоттенхэма» Игор Тудор высказался о ситуации в клубе и отношении болельщиков к тренерским перестановкам.

«Люди думают, что придёт новый тренер, всё изменится и проблемы решатся. Меня это забавляет. Когда люди хотят нового тренера, это новая надежда. Люди всегда хотят новой надежды, что всё изменится, но реальность совсем другая. Реальность не такова. Но как тренеры мы должны сосредоточиться на том, что можем изменить. Нам нужно сохранять спокойствие и верить в себя», — приводит слова Тудора Sky Sports.

Тудор занимает должность главного тренера «Тоттенхэма» с 14 февраля. Его трудовое соглашение со «шпорами» рассчитано до конца нынешнего сезона.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android