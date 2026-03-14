«Он фактически изменил мою карьеру». Микел Артета — о Дэвиде Мойесе

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микел Артета рассказал о своём отношение к Дэвиду Мойесу, возглавляющему «Эвертон» и оценил его роль в своей карьере.

«Поддерживать такой уровень и стабильность в самых разных условиях и клубах очень сложно, и люди должны это ценить, потому что такое случается крайне редко, и я не знаю, сколько раз это еще повторится. Прежде всего, нужно обладать очень, очень твёрдыми убеждениями, невероятной работоспособностью и страстью к игре. Он прошёл через взлеты и падения, но всегда вёл себя одинаково, и это его огромное достоинство.

У меня остались самые тёплые воспоминания и огромная благодарность, потому что он фактически изменил мою карьеру после того, как я решил вернуться в Испанию, а потом привёл меня в «Эвертон». Он изменил мою карьеру и меня как игрока, и мы вместе пережили много невероятных моментов», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

Лондонский «Арсенал» и «Эвертон» встретятся в рамках 30-го тура АПЛ 14 марта.