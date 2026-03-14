Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоффенхайм — Вольфсбург. Прямая трансляция
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Он фактически изменил мою карьеру». Микел Артета — о Дэвиде Мойесе

«Он фактически изменил мою карьеру». Микел Артета — о Дэвиде Мойесе
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микел Артета рассказал о своём отношение к Дэвиду Мойесу, возглавляющему «Эвертон» и оценил его роль в своей карьере.

Англия — Премьер-лига . 30-й тур
14 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Эвертон
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Поддерживать такой уровень и стабильность в самых разных условиях и клубах очень сложно, и люди должны это ценить, потому что такое случается крайне редко, и я не знаю, сколько раз это еще повторится. Прежде всего, нужно обладать очень, очень твёрдыми убеждениями, невероятной работоспособностью и страстью к игре. Он прошёл через взлеты и падения, но всегда вёл себя одинаково, и это его огромное достоинство.

У меня остались самые тёплые воспоминания и огромная благодарность, потому что он фактически изменил мою карьеру после того, как я решил вернуться в Испанию, а потом привёл меня в «Эвертон». Он изменил мою карьеру и меня как игрока, и мы вместе пережили много невероятных моментов», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

Лондонский «Арсенал» и «Эвертон» встретятся в рамках 30-го тура АПЛ 14 марта.

Материалы по теме
Opta: «Арсенал» — претендент на победу в ЛЧ после первых матчей 1/8 финала, «Реал» — пятый
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android