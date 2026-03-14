«Барселона» хочет купить нового вингера — The Telegraph

«Барселона» рассматривает возможность усиления флангов атаки и изучает варианты с новыми вингерами перед летним трансферным окном. Об этом сообщает издание The Telegraph.

По информации источника, каталонский клуб анализирует несколько кандидатур на эту позицию, несмотря на то, что у команды есть возможность выкупить контракт Маркуса Рашфорда у «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что будущее 28-летнего англичанина в каталонском клубе пока не определено. Хотя ранее и сам игрок, и руководство «Барселоны» были заинтересованы в полноценном соглашении, окончательное решение ещё не принято. Среди возможных вариантов усиления также упоминается вингер «Челси» Педру Нету.

Напомним, что Рашфорд перешёл в «Барселону» из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды до 30 июня 2026 года. В соглашении предусмотрена опция выкупа игрока примерно за € 30 млн.

