Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Хоффенхайм — Вольфсбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Майкл Оуэн назвал сильнейший клуб в АПЛ на данный момент

Бывший форвард «Ливерпуля» Mайл Оуэн оценил уровень игры мерсисайдского клуба и его перспективы в АПЛ и предположил, кто выиграет лигу.

«Лично я считаю, что это самая лучшая команда в АПЛ. Люди смеются и спрашивают: на каком она месте? На шестом.

Они разнесли лигу в прошлом сезоне. Сейчас они играют не очень хорошо, но если каждая команда покажет свой максимальный уровень и сравнить их, я думаю, что «Ливерпуль» будет лучшим. Когда они играют хорошо, выезд на «Энфилд» становится чрезвычайно сложным.

Мне по-прежнему трудно поверить, что можно в одном сезоне так доминировать, добавить нескольких топ-футболистов, таких как Александер Исак, Уго Экитике, Флориан Вирц и теперь играть хуже. Да, они играют хуже того сезона, но это, по моему мнению, только вопрос времени. Возможно, в следующем сезоне они снова будут на вершине.

Я думаю, что «Арсенал» выигрывает чемпионат, но не говорите мне, что он столь же силён или хотя бы близок к уровню прошлогоднего «Ливерпуля», — сказал Оуэн для ВВС.

На данный момент лидером АПЛ является «Арсенал».

