Появилась важная информация относительно будущего Лучано Спаллетти в «Ювентусе»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Лучано Спаллетти близок к продлению контракта с клубом. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

По информации источника, стороны уже согласовали большую часть условий и сейчас обсуждают последние детали соглашения. Руководство «Ювентуса» рассчитывает закрыть вопрос с новым контрактом со Спаллетти во время мартовской паузы на матчи национальных сборных.

Спаллетти возглавил «Ювентус» осенью. Под его руководством туринская команда провела 28 матчей, в которых одержала 15 побед, потерпела 6 поражений и 7 раз сыграла вничью.

