Хоффенхайм — Вольфсбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Эден Азар выбрал лучшего из пары Месси и Роналду

Бывший вингер «Реала» Эден Азар поделился мнением о Лионеле Месси и Криштиану Роналду.

«Я всегда выбирал Месси, потому что тот футбол, который он олицетворяет, – это футбол, который я люблю. Я мог бы назвать Криштиану, потому что болею за «Реал», но Криштиану — скорее великий бомбардир, невероятный атлет, тогда как футбол Месси больше соответствует моему вкусу.

Играя против него, в какой-то момент ты просто говоришь «вау». Нам повезло родиться в эпоху, когда можно было почти 20 лет наблюдать за его игрой вживую», — сказал Азар в интервью RTBF.

Напомним, Азар свою карьеру уже закончил, в то время как Месси и Роналду продолжают играть.

