«Мы полностью доверяем ему и любим его». Микел Артета — о Букайо Сака

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микел Артета оценил вклад вингера Букайо Саки в успехи команды.

«Мы полностью доверяем ему и любим его. То, что он делает для нас, для этого клуба, просто невероятно для его возраста, и он продолжает оказывать на нас огромное влияние. Когда смотришь на его силу и тот импульс, который он придаёт команде, это просто невероятно», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

В текущем сезоне Сака провёл за «Арсенал» 39 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и семью результативными передачами.

Лондонский клуб возглавляет турнирную таблицу АПЛ, имея в активе 67 очков.