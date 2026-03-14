Микель Артета высказался о стартовом составе на финал Кубка лиги

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о том, определился ли он с составом на финал Кубка лиги.

«Нет, потому что мы снова провели пять игр за очень короткий промежуток времени и нам приходится подходить к каждой игре, понимая, кто может провести определённое количество минут, а кто нет. Возможно, у вас есть идея, что вы можете сделать к следующей игре, но предсказать через две или три игры на данный момент довольно сложно», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

Финал Кубка лиги между «Арсеналом» и «Манчестер Сити» пройдёт 22 марта на стадионе «Уэмбли» (Лондон, Англия). Начало запланировано на 19:30 мск.