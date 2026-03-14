Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Лорьян — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Первый аргентинский вратарь в российском футболе рассказал, что его удивило в стране

Комментарии

Голкипер костромского «Спартака» Даниэль Саппа рассказал, что его удивило в России.

— Как вам зимний российский футбол?
— Играть в футбол в мороз очень тяжело. Я никогда не сталкивался с такими условиями! Но моя адаптация прошла отлично. Отдельно хочу выразить огромную благодарность команде и персоналу за то, как меня приняли. Можно сказать, уже полностью освоился в России — даже не чувствую холода!

— Кроме холодов, что-то удивило в России?
— Как раз к холодам я был готов. А удивляют история, красота, города и люди России.

Все партнёры русскоговорящие, но мы говорим на языке футбола, поэтому все друг друга отлично понимают. У меня также появился замечательный переводчик, благодаря которому моя жизнь и адаптация стали намного проще и комфортнее. Стараюсь в свою очередь изучать язык и культуру России. Вместе с переводчиком проводим уроки русского. Все необходимые подсказки и некоторые базовые фразы на русском я уже выучил! — сказал Саппа в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
Топ-события субботы: «Зенит» — «Спартак», «Авто» против ЦСКА, Формула-1 и биатлон
Топ-события субботы: «Зенит» — «Спартак», «Авто» против ЦСКА, Формула-1 и биатлон
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android