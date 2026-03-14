Первый аргентинский вратарь в российском футболе рассказал, что его удивило в стране

Голкипер костромского «Спартака» Даниэль Саппа рассказал, что его удивило в России.

— Как вам зимний российский футбол?

— Играть в футбол в мороз очень тяжело. Я никогда не сталкивался с такими условиями! Но моя адаптация прошла отлично. Отдельно хочу выразить огромную благодарность команде и персоналу за то, как меня приняли. Можно сказать, уже полностью освоился в России — даже не чувствую холода!

— Кроме холодов, что-то удивило в России?

— Как раз к холодам я был готов. А удивляют история, красота, города и люди России.

Все партнёры русскоговорящие, но мы говорим на языке футбола, поэтому все друг друга отлично понимают. У меня также появился замечательный переводчик, благодаря которому моя жизнь и адаптация стали намного проще и комфортнее. Стараюсь в свою очередь изучать язык и культуру России. Вместе с переводчиком проводим уроки русского. Все необходимые подсказки и некоторые базовые фразы на русском я уже выучил! — сказал Саппа в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.