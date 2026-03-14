Анже — Ницца. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Первый аргентинский вратарь в РФ заявил о желании выйти в РПЛ со «Спартаком» из Костромы

Комментарии

Голкипер костромского «Спартака» Даниэль Саппа рассказал о своих целях в клубе.

— Как вы попали в «Спартак»? Не испытывали сомнений?
— Нет, сомнений никогда не было. Когда агент предложил мне вариант со «Спартаком», у меня сразу возникло желание приехать и показать, на что я способен. Всё обдумав, я принял решение.

— Вратарей из Аргентины в российском футболе ещё не было. Чувствуете себя первопроходцем?
— Для меня это большая честь и испытание. Я горжусь тем, что стал частью костромского «Спартака», и верю, что у нас получится сотворить историю! В «Спартак» я пришёл с чёткой целью — достигать новых высот, а именно — выйти в РПЛ, — сказал Саппа в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

