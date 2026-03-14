«Байер» — «Бавария»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 14 марта, состоится матч 26-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Байер» и мюнхенская «Бавария». Игра пройдёт на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. В качестве главного арбитра встречи выступит Кристиан Дингерт. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Последние пять матчей «Байера» и «Баварии» друг с другом:

Бундеслига, 9-й тур, 1 ноября 2025 года, «Бавария» — «Байер» — 3:0;

Лига чемпионов, 1/8 финала, 2-й матч, 11 марта 2025 года, «Байер» — «Бавария» — 0:2;

Лига чемпионов, 1/8 финала, 1-й матч, 5 марта 2025 года, «Бавария» — «Байер» — 3:0;

Бундеслига, 22-й тур, 15 февраля 2025 года, «Байер» — «Бавария» — 0:0;

Кубок Германии, 1/8 финала, 3 декабря 2024 года, «Бавария» — «Байер» — 0:1.

С историей личных встреч «Баварии» и «Боруссии» Дортмунд можно ознакомиться по ссылке.

Материалы по теме Компани высказался о возможном участии Кейна в матче «Баварии» с «Байером»

