Анже — Ницца. Прямая трансляция
21:00 Мск
«Байер» — «Бавария»: как команды играли друг с другом последние пять матчей
Комментарии

Сегодня, 14 марта, состоится матч 26-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Байер» и мюнхенская «Бавария». Игра пройдёт на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. В качестве главного арбитра встречи выступит Кристиан Дингерт. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Германия — Бундеслига . 26-й тур
14 марта 2026, суббота. 17:30 МСК
Байер
Леверкузен
Не начался
Бавария
Мюнхен
Последние пять матчей «Байера» и «Баварии» друг с другом:

Бундеслига, 9-й тур, 1 ноября 2025 года, «Бавария» — «Байер» — 3:0;
Лига чемпионов, 1/8 финала, 2-й матч, 11 марта 2025 года, «Байер» — «Бавария» — 0:2;
Лига чемпионов, 1/8 финала, 1-й матч, 5 марта 2025 года, «Бавария» — «Байер» — 3:0;
Бундеслига, 22-й тур, 15 февраля 2025 года, «Байер» — «Бавария» — 0:0;
Кубок Германии, 1/8 финала, 3 декабря 2024 года, «Бавария» — «Байер» — 0:1.

С историей личных встреч «Баварии» и «Боруссии» Дортмунд можно ознакомиться по ссылке.

Календарь Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
