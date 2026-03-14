«Балтика» — ЦСКА: во сколько начало матча 21-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 14 марта, состоится матч 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Балтика» и ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 20 туров чемпионата России «Балтика» набрала 36 очков и занимает пятое место. ЦСКА также заработал 36 очков, но располагается на четвёртой строчке.

В следующем туре команда Андрея Талалаева встретится с «Сочи» (21 марта), а подопечные Фабио Челестини сыграют с махачкалинским «Динамо» (21 марта).

