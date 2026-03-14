Аргентинский вратарь «Спартака» из Костромы поделился впечатлениями от Первой лиги

Голкипер костромского «Спартака» Даниэль Саппа, первый аргентинский вратарь в истории российского футбола, рассказал о своих впечатлениях от второй по силе лиги страны. 31-летний футболист перебрался в стан красно-белых из аргентинского клуба «Сан Мигель» в январе текущего года.

— Пары матчей хватило, чтобы составить первые представления о Лиге Pari?

— Да, уже представляю себе стандарты лиги: тут очень много борьбы и всегда надо выкладываться на 100 процентов. Я знал, что здесь высокая конкуренция, так что ожидания совпали с реальностью, — сказал Саппа в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В весенней части сезона Саппа принял участие в двух матчах костромского «Спартака», в которых пропустил четыре мяча.