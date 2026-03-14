Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 14 марта

Сегодня, 14 марта, состоятся четыре матча в 21-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей РПЛ 14 марта (время московское):
13:45. «Сочи» — «Краснодар»;
16:00. «Зенит» — «Спартак»;
18:15. «Ростов» — «Динамо» Москва;
20:30. «Балтика» — ЦСКА.
Первое место в турнирной таблице чемпионата России текущего сезона занимает «Краснодар», набравший 43 очка после 20 туров. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 42 очка после 20 встреч. Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив» с 41 очком. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (9), на 15-й строчке находится «Пари НН» (17).
Самые титулованные футбольные клубы России: