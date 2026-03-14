Расписание матчей 24-го тура Первой лиги сезона-2025/2026

Сегодня, 14 марта, матчем «СКА-Хабаровск» — «Родина» откроется 24-й тур Лиги Pari. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 24-го тура Первой лиги

Суббота, 14 марта:

08:00. «СКА-Хабаровск» – «Родина»;

17:00. «КАМАЗ» – «Ротор»;

18:00. «Факел» – «Черноморец»;

18:30. «Спартак» Кострома – «Чайка».

Воскресенье, 15 марта:

11:30. «Урал» – «Арсенал» Тула;

15:00. «Волга» Ульяновск – «Челябинск»;

15:00. «Уфа» – «Сокол»;

16:00. «Шинник» – «Енисей».

Понедельник, 16 марта:

19:30. «Торпедо» Москва – «Нефтехимик».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел», набравший 51 очко. На второй строчке располагается «Урал» (42). Тройку лидеров замыкает «Родина» (42). На последнем, 18-м месте находится «Чайка» (15). «Сокол» — 17-й (16), а «Уфа» — 16-я (20).