Расписание матчей 30-го тура чемпионата Англии по футболу — 2025/2026

Сегодня, 14 марта, стартует 29-й тур английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием игр тура.
Расписание матчей 30-го тура АПЛ
Суббота, 14 марта:
18:00. «Сандерленд» – «Брайтон»;
18:00. «Бёрнли» – «Борнмут»;
20:30. «Челси» – «Ньюкасл»;
20:30. «Арсенал» – «Эвертон»;
23:00. «Вест Хэм» – «Манчестер Сити».
Воскресенье, 15 марта:
17:00. «Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»;
17:00. «Кристал Пэлас» – «Лидс»;
17:00. «Ноттингем Форест» – «Фулхэм»;
19:30. «Ливерпуль» – «Тоттенхэм».
Понедельник, 16 марта:
23:00. «Брентфорд» – «Вулверхэмптон».
Первое место в турнирной таблице АПЛ занимает «Арсенал». У «канониров» 67 очков в 30 матчах. На второй строчке с 60 очками после 29 встреч располагается «Манчестер Сити». Тройку лидеров замыкает «Манчестер Юнайтед», у которого 29 игр и 51 очко.