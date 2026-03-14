Расписание матчей 30-го тура чемпионата Англии по футболу — 2025/2026

Сегодня, 14 марта, стартует 29-й тур английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием игр тура.

Расписание матчей 30-го тура АПЛ

Суббота, 14 марта:

18:00. «Сандерленд» – «Брайтон»;

18:00. «Бёрнли» – «Борнмут»;

20:30. «Челси» – «Ньюкасл»;

20:30. «Арсенал» – «Эвертон»;

23:00. «Вест Хэм» – «Манчестер Сити».

Воскресенье, 15 марта:

17:00. «Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»;

17:00. «Кристал Пэлас» – «Лидс»;

17:00. «Ноттингем Форест» – «Фулхэм»;

19:30. «Ливерпуль» – «Тоттенхэм».

Понедельник, 16 марта:

23:00. «Брентфорд» – «Вулверхэмптон».

Первое место в турнирной таблице АПЛ занимает «Арсенал». У «канониров» 67 очков в 30 матчах. На второй строчке с 60 очками после 29 встреч располагается «Манчестер Сити». Тройку лидеров замыкает «Манчестер Юнайтед», у которого 29 игр и 51 очко.