«Реал» Мадрид — «Эльче»: онлайн-трансляция матча 28-го тура Ла Лиги начнётся в 23:00

Сегодня, 14 марта, состоится матч 28-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026 между мадридским «Реалом» и «Эльче». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступит Хесус Хиль Мансано. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 27 туров испанской Ла Лиги «сливочные» набрали 63 очка и занимают второе место. «Эльче» заработал 26 очков и располагается на 17-й строчке.

В следующем туре «Реал» встретится с мадридским «Атлетико» (22 марта), а «Эльче» — с «Мальоркой» (21 марта).

