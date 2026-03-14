«Зенит» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча 21-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 16:00

Сегодня, 14 марта, состоится матч 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Зенит» и «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 20 туров чемпионата России «Зенит» набрал 42 очка и занимает второе место. «Спартак» заработал 35 очков и располагается на шестой строчке.

В следующем туре команда Сергея Семака встретится с московским «Динамо» (22 марта), а подопечные Хуана Карлоса Карседо сыграют с «Оренбургом» (22 марта).

