Байер 04 Леверкузен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
СКА-Хабаровск — Родина, результат матча 14 марта 2026, счет 2:2, 24-й тур Первой лиги 2025/2026

«Родина» упустила победу над «СКА-Хабаровск», пропустив на 90+5-й минуте с пенальти
Комментарии

Завершился первый матч 24-го тура Лиги Pari, в котором встречались «СКА-Хабаровск» и московская «Родина». Игра проходила на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске. В качестве главного арбитра встречи выступил Михаил Плиско из Ленинградской области. Матч завершился вничью — 2:2.

Россия — Лига PARI . 24-й тур
14 марта 2026, суббота. 08:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
2 : 2
Родина
Москва
0:1 Тимошенко – 14'     0:2 Мещанинов – 37'     1:2 Алькальде – 49'     2:2 Алькальде – 90+5'    
Удаления: Плиев – 32' / нет

Счёт в игре открыл нападающий «Родины» Иван Тимошенко на 14-й минуте. Защитник Артём Мещанинов удвоил преимущество гостей на 37-й минуте. Форвард «СКА-Хабаровск» Хакобо Алькальде сократил отставание в счёте на 49-й минуте встречи, успешно реализовав 11-метровый удар. На 90+5-й минуте хозяева поля сравняли счёт, снова забив гол с пенальти, дубль оформил Алькальде.

После 24 матчей в Первой лиге «СКА-Хабаровск» набрал 33 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Родина» располагается на второй строчке, у команды 43 очка.

В следующем туре «СКА-Хабаровск» в домашнем матче сыграет с тульским «Арсеналом» (22 марта). «Родина» также на домашнем стадионе встретится с «Чайкой» (23 марта).

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
