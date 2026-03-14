Анже — Ницца. Прямая трансляция
«Я бы делал так же». Руни считает несправедливой критику в адрес «Арсенала»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни не разделяет критику в адрес «Арсенала», активно использующего стандартные положения для достижения результатов в матчах. В 2025 году «канониры» забили 17 голов с угловых в чемпионате Англии.

«Стандартные положения — это часть футбола. Я говорю это не потому, что мне нравится «Арсенал», я считаю, что критика в их адрес с учётом того, что они опережают соперника на семь очков в лиге, очень несправедлива. Если команды не могут справиться с этим [стандартными положениями «Арсенала»], пусть делают это чаще. Я бы продолжал делать это на месте Артеты», — приводит слова Руни аккаунт The Touchline на своей странице в социальной сети X.

После 30 матчей АПЛ «Арсенал» набрал 67 очков и занимает первое место.

Материалы по теме
Педру Нету из «Челси» дисквалифицирован и оштрафован за поведение в игре с «Арсеналом»

Самые большие стадионы мира:

