«Зенит» — «Спартак»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 14 марта, состоится матч 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Зенит» и «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Последние пять матчей «Зенита» и «Спартака» друг с другом:

РПЛ, 5-й тур, 16 августа 2025 года, «Спартак» — «Зенит» — 2:2;

РПЛ, 21-й тур, 16 марта 2025 года, «Спартак» — «Зенит» — 2:1;

РПЛ, 6-й тур, 24 августа 2024 года, «Зенит» — «Спартак» — 0:0;

Фонбет Кубок России, 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч, 17 апреля 2024 года, «Зенит» — «Спартак» — 0:0;

Кубок России, 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч, 3 апреля 2024 года, «Спартак» — «Зенит» — 1:2.

