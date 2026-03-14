«Балтика» — ЦСКА: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 14 марта, состоится матч 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Балтика» и ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Последние пять матчей «Балтики» и ЦСКА друг с другом:

РПЛ, 10-й тур, 28 сентября 2025 года, ЦСКА — «Балтика» — 1:0;

Фонбет Кубок России, группа D, 4-й тур, 18 сентября 2025 года, ЦСКА — «Балтика» — 1:1 (9:10 пен.);

Кубок России, группа D, 3-й тур, 27 августа 2025 года, «Балтика» — ЦСКА — 0:2;

РПЛ, 26-й тур, 28 апреля 2024 года, «Балтика» — ЦСКА — 3:1;

Кубок России, 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч, 16 апреля 2024 года, ЦСКА — «Балтика» — 2:0.

С историей личных встреч «Балтики» и ЦСКА можно ознакомиться по ссылке.

