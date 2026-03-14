«Сочи» — «Краснодар»: онлайн-трансляция матча 21-го тура РПЛ начнётся в 13:45 мск

Сегодня, 14 марта, состоится матч 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Сочи» и «Краснодар». Команды сыграют на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречу обслужит Андрей Прокопов из Ярославля. Стартовый свисток судьи прозвучит в 13:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. В активе чёрно-зелёных 43 набранных очка. Отрыв от второго места составляет одно очко. «Сочи» располагается на последнем месте. У команды девять очков в 20 турах. Отставание от зоны переходных матчей — девять очков.