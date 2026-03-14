Мор объяснил, почему считает, что Соболев не забьёт «Спартаку» в матче с «Зенитом»

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением, почему нападающий «Зенита» Александр Соболев не сможет поразить ворота красно-белых в очном матче команд в 21-м туре Мир РПЛ, который состоится сегодня, 14 марта.

– Сможет ли Соболев забить «Спартаку»?

– Нет. Я думаю, что Соболев на ближайшее время свои голы уже забил. Поэтому в этом матче он не сможет отличиться. Тем более он сыграет очень мало, если вообще выйдет на поле. Потому что есть Дуран, которого готовили к матчу со «Спартаком» и не стали выпускать в игре с «Оренбургом». Он появится в старте и сыграет большую часть времени. Поэтому у Соболева может банально не хватить времени, чтобы отличиться, — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Соболев забил в матче 20-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:1), который состоялся 8 марта. Также форвард отметился голом во встрече второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Балтикой» (1:0).

