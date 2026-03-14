«Ростов» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча 21-го тура РПЛ начнётся в 18:15 мск

Сегодня, 14 марта, состоится матч 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Ростов» и московское «Динамо». Команды сыграют на стадионе «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону). В качестве главного арбитра встречу обслужит Ян Бобровский из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В активе бело-голубых 27 набранных очков. «Ростов» располагается на 10-й строчке. У команды 22 очка в 20 турах. В первом круге победу одержали игроки московского клуба (1:0).