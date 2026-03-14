Байер 04 Леверкузен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Эдуард Мор: «Зениту» победа гораздо нужнее, чем «Спартаку»

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор высказался о предстоящем матче красно-белых с «Зенитом» в 21-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды сыграют на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречу обслужит Сергей Карасёв.

«Я жду большое количество голов. «Зениту» победа нужна гораздо больше, чем «Спартаку». Как ни крути, самое главное для «Спартака» — показать достойный футбол. «Зениту» никак нельзя терять очки, потому что «Краснодар» может оторваться. Вопрос в том, как этот фактор скажется на «Зените»: команда дрогнет или справится с большим давлением. Будет очень интересная игра, ожидаю большое количество голов», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Зенит» занимает второе место в РПЛ с 40 очками в 20 турах и отставанием в одно очко от «Краснодара». «Спартак» располагается на шестой строчке. У красно-белых 35 очков за 10 туров до конца чемпионата.

