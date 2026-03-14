Байер 04 Леверкузен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Эдуард Мор: «Балтика» стала заложником слов Талалаева, что весной будут играть ещё лучше

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от предстоящего матча 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Балтикой» и ЦСКА. Матч состоится сегодня, 14 марта. Начало встречи в 20:30 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Бывает такое, что команды после сборов подошли в очень хорошем состоянии, но по турнирной таблице набрали мало очков. Выводы надо делать по дистанции. Казалось бы, всё хорошо, но с календарём не повезло и ЦСКА, и «Балтике». У армейцев главный козырь — лёгкость и быстрая игра, а это подразумевает наличие хороших полей. По весне же обычно много борьбы. Настоящий футбол начинается, когда трава подрастает. Понятно, что эта борьба — не самый главный козырь для ЦСКА. Им тяжело на таких полях и в такой погоде.

«Балтика» показала, что в полнейшем порядке. Команда бежит, но им не повезло с календарём. Мы подходим к тому, что обеим командам кровь из носу нужно брать очки. ЦСКА нужно вклиниваться в тройку, а «Балтика» стала заложником слов Талалаева, что весной будут играть ещё лучше. Не вижу фаворита. В таких случаях матчи обычно заканчиваются вничью. Если ЦСКА потеряет очки, не нужно бить тревогу. Вопросы к Челестини будут, но тревогу бить не надо. ЦСКА всё равно своё доберёт», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
10 топ-клубов, которые так и не выиграли Лигу чемпионов. Некоторые команды могут удивить!
10 топ-клубов, которые так и не выиграли Лигу чемпионов. Некоторые команды могут удивить!
