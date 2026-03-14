Симонс и Кудус ищут новый клуб, они не готовы играть в Чемпионшипе — The Touchline

Футболисты «Тоттенхэма» Хави Симонс и Мохаммед Кудус поручили своим агентам начать изучать возможности перехода в другие клубы грядущим летом. Об этом сообщает аккаунт The Touchline на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, оба футболиста намерены помочь лондонскому клубу избежать вылета из Премьер-лиги, однако они не готовы играть в Чемпионшипе в случае потенциального понижения команды в классе.

Симонс и Кудус стали игроками «Тоттенхэма» минувшим летом. После 29 туров чемпионата Англии «шпоры» набрали 29 очков и на текущий момент занимают 16-е место, находясь в одном очке от зоны вылета.

