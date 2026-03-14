«Арсенал» — «Эвертон»: онлайн-трансляция матча 30-го тура АПЛ начнётся в 20:30

Сегодня, 14 марта, состоится матч 30-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Арсенал» и «Эвертон». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. У «канониров» 67 очков в 30 матчах. Отрыв от «Манчестер Сити», у которого остаётся игра в запасе, составляет семь очков. «Эвертон» располагается на восьмой строчке с 43 очками в 29 играх.